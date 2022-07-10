Луганск, , 09:22 — REGNUM В сети появилось видео обстрела Луганска Вооруженными силами Украины из РСЗО, замаскированной под гражданский грузовик. Кадры опубликовало РИА Новости.

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На кадрах видно, что направляющие для стрельбы спрятаны в укрытом тентом кузове «ГАЗели». Также запечатлено, как артиллерия ВС России уничтожает комплекс вооружения.

Использование «нештатных» РСЗО ранее широко встречалось в конфликтах в Сирии и Ливии. Там для ведения боевых действий иррегулярные формирования боевиков и террористов использовали похожую тактику ведения боевых действий против мирного населения.