Иркутск, , 09:20 — REGNUM В Иркутской области в 2021 году осуществляли деятельность 114 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в основном снабженческо-сбытовые и перерабатывающие, сообщает территориальное управление государственной статистики.

Коровники Сельскохозяйственного производственного кооператива (СХПК) «Тундра». Юлия Невская © ИА REGNU

Отмечается при этом, что деятельность потребительских кооперативов позволяет активизировать закуп сельхозпродукции, производимой в частном секторе, одновременно повышая уровень доходов сельских жителей и обеспеченность населения продукцией местных производителей. В 2021 году снабженческо-сбытовые кооперативы для дальнейшей реализации закупили 0,8 тыс. тонн зерна, картофеля — 0,5 тыс. тонн, мяса — 3,7 тыс. тонн, молока – 30,7 тыс. тонн.

Перерабатывающими кооперативами для дальнейшей переработки закуплено 26,3 тыс. тонн молока, 671 тонна скота и птицы в живом весе. Кооперативами было произведено 423 тонны мяса, 279 тонн мясных полуфабрикатов, 9,8 тыс. тонн молока, 203 тонны сливочного масла и 848 тонн сыра и творога.

Для поддержки сельскохозяйственной потребительской кооперации в рамках регионального проекта »Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусмотрены субсидии на возмещение части затрат кооперативов на приобретение сельскохозяйственной техники, мобильных торговых объектов, оборудования для переработки сельхозпродукции. В 2021 году данной мерой поддержки воспользовались 22 сельскохозяйственных кооператива в 11 районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, регионах Сибирского федерального округа за восемь месяцев 2021 года прокуроры выявили 408 организаций и индивидуальных предпринимателей, уклоняющихся от оформления трудовых отношений с гражданами, выполняющими трудовые функции, либо заключивших с работниками гражданско-правовые договоры для прикрытия фактических трудовых отношений.

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