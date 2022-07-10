Иркутск, , 09:15 — REGNUM На начало 2022 года жилищный фонд Иркутской области составил 61,4 млн кв. метров общей площади, 29% из них приходятся на областной центр, сообщает территориальное управление государственной статистики.

Деревня Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Обеспеченность населения жильем в среднем по области составила 26 кв. м на человека, причем в городской местности на человека приходится 26,9 кв. метров, а в сельской — 22,9 кв. метра.

Жилищный фонд Приангарья включает 347,1 тыс. жилых зданий, среди них по количеству преобладают индивидуальные жилые дома (68%), а по площади — многоквартирные дома (67%).

Основная часть жилья в Приангарье введена в эксплуатацию в 1946–1995 гг., позднее 1995 года введено 25% жилищного фонда.

Также известно, что 92,2% жилья находится в собственности граждан и предприятий частной формы собственности. Почти равное количество (примерно по трети жилищного фонда) приходится на панельные и деревянные строения.

В целом по области полностью благоустроено 63,1% площади жилья (то есть, оборудовано одновременно водопроводом, водоотведением, отоплением, горячим водоснабжением и газом (или напольными электроплитами)). В городской местности доля благоустроенного жилья значительно выше, чем в сельской — 76% против 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области существует потенциал для реализации механизма комплексного развития территорий (КРТ). На сегодняшний день определены 14 территорий общей площадью более 260 гектар с градостроительным потенциалом более одного миллиона квадратных метров.

Совместно с Минстроем России ведется работа по принятию решений по всем территориям, определенным к реализации через механизм КРТ, а также подбор новых территорий для расселения аварийного и ветхого фонда через механизмы КРТ.

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