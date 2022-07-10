Улан-Удэ, , 09:13 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по факту применения насилия против представителей власти. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, в совершении преступления подозревают 25-летнего жителя Тункинского района.

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По данным следствия, рано утром 7 июля двое полицейских вели в отдел полиции молодого человека, совершившего преступление в Тунке.

«Во время задержания мужчина оказал активное сопротивление представителям власти, устроив потасовку и распылил содержимое перцового баллончика в лицо обоим сотрудникам полиции», — отметили в ведомстве.

В результате правоохранителям была оказана медицинская помощь в больнице. Подозреваемый объявлен в розыск.