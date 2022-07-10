Донецк, , 09:13 — REGNUM ВСУ продолжают обстрел Ясиноватой, выпущено еще 7 снарядов. Об этом 10 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:10 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 7 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Ясиноватой 6 снарядов.

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