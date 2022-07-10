Лас-Вегас, США, , 09:11 — REGNUM Киргизский боец смешанного стиля (ММА) Рафаэль Физиев, выступающий в лёгкой весовой категории, победил досрочно представителя Бразилии Рафаэля дос Аньоса на турнире на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Вегас 58, который проходил в Лас-Вегасе. Об этом 10 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

UFC (сс) Andreas Arcabic

В последнем, пятом раунде, Физиев провёл своему оппоненту точный боковой удар левой рукой, чем отправил его на пол октагона, где произвёл добивание.

Отметим, эта 12-я (девять досрочно) победа 29-летнего Рафаэля Физиева в ММА и шестая подряд в UFC при одном поражении. Для 37-летнего Рафаэля дос Аньоса, который является бывшим чемпионом UFC в лёгком весе, это поражение стало 14-м при 31 (15 — досрочно) победе.