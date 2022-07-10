Шри-Джаяварденепура-Котте, 10 июля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Протестующие нашли в доме президента Шри-Ланки более 17,8 млн рупий ($49 тыс.), деньги передали полиции, сообщает протестное движение GotaGoGama.

Indi Samarajiva Полицейский. Шри-Ланка

Между тем, Lanka Indian Oil Company — дочерняя компания IndianOil в Шри-Ланке — заявила, что с 10 июля возобновляет поставки топлива на свои заправки.

9 июля столицу Шри-Ланки охватили многотысячные протесты. Президент страны был эвакуирован и, по сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете.