Иркутск, , 09:06 — REGNUM По случаю отмечаемого в России Дня семьи, любви и верности, в Иркутскстате подсчитали, что жители Приангарья в течение двух последних лет активнее других сибиряков создавали семьи, в расчете на 1000 человек количество браков, заключенных в 2020–2021 годах, было максимальным в Сибирском федеральном округе.

Сердца в комнате любви Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В 2021 году в Приангарье появилось 16 895 семей, на 20% больше, чем в 2020-м, когда часть счастливых событий в жизни была отложена из-за жестких антиковидных ограничений. Показатель в расчете на 1000 жителей — 7,1. Высокий уровень сложился за счет горожан, в сельской местности он ниже (5,8). Больше всего счастливых молодоженов было в муниципальном образовании города Бодайбо и района, где коэффициент брачности — 9,8 на 1000 человек. В Качугском районе – 9,2, на третьем месте по созданию семейных очагов – Черемхово (8,7).

Выше среднего уровня была брачная активность живущих в Зиме, Саянске, Иркутске, Тулуне, Усолье-Сибирском, Усть-Илимске, а также в Жигаловском, Куйтунском, Усть-Кутском и Шелеховском районах. И меньше всех сыграли свадеб в Зиминском районе, где на 1000 человек всего 4 бракосочетания.

За 4 месяца 2022 года в Приангарье создано 4202 новых ячейки общества.

Напомним, указ, устанавливающий 8 июля Днём семьи, любви и верности, президент России Владимир Путин подписал в конце июня 2022 года.

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