Донецк, , 09:01 — REGNUM Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка. Об этом 10 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:35 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

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