Иркутск, , 09:00 — REGNUM Прокуратура Иркутской области известила о вступлении в силу судебного решения в отношении двух управляющих компаний, по вине которых пятилетний ребёнок получил травму. Инцидент произошел в январе 2022 года на горке детской площадки в районе переулка Археолога Михаила Герасимова в г. Иркутске.

На детской горке

Двумя управляющими организациями, в управлении которых находилась данная площадка, ненадлежащим образом исполнялись обязанности по содержанию винтовой горки, она не была своевременно демонтирована из-за неисправности.

В связи с этим прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с ответственных лиц компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего.

Ленинский районный суд г. Иркутска требования прокуратуры удовлетворил, взыскав с ответчиков в равных долях по 25 тыс рублей.

Суд апелляционной инстанции также оставил судебный акт районного суда без изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года на Сахалине в селе Красногорск в детском саду воспитанница получила травму.

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