В Киеве назвали бесполезной систему ПВО «Железный купол» против ракет РФ
Киев, 10 июля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Израильская система противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» бесполезна для киевского режима, так как она не может защитить от крылатых и баллистических российских ракет. Об этом 10 июля заявил глава украинского минобороны Алексей Резников, его слова приводит «Укринформ».
«Все мы знаем название «Железный купол», но даже он не защищает на 100%. От крылатых и баллистических ракет «Железный купол» не защищает», — сказал он.
Также глава минобороны Украины отметил, что в Киеве сделали такой вывод после общения с производителями «Железного купола», который способен защитить только от «медленных ракет на низких высотах с легким поражением», собранных, «по существу, в гаражах».
При этом Резников добавил, что украинской стороне нужно развивать собственную систему ПВО или получить ее от партнеров с Запада.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики выпустили по Донецку еще 7 снарядов калибра 155 мм.