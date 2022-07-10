Киев, 10 июля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Израильская система противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» бесполезна для киевского режима, так как она не может защитить от крылатых и баллистических российских ракет. Об этом 10 июля заявил глава украинского минобороны Алексей Резников, его слова приводит «Укринформ».

(сс) IDF Spokesperson's Unit ПВО «Железный купол»

«Все мы знаем название «Железный купол», но даже он не защищает на 100%. От крылатых и баллистических ракет «Железный купол» не защищает», — сказал он.

Также глава минобороны Украины отметил, что в Киеве сделали такой вывод после общения с производителями «Железного купола», который способен защитить только от «медленных ракет на низких высотах с легким поражением», собранных, «по существу, в гаражах».

При этом Резников добавил, что украинской стороне нужно развивать собственную систему ПВО или получить ее от партнеров с Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики выпустили по Донецку еще 7 снарядов калибра 155 мм.