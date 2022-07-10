Донецк, , 08:59 — REGNUM ВСУ обстреляли Пантелеймоновку в ДНР. Об этом 10 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:35 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 8 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее украинские боевики выпустили по Донецку еще 7 снарядов.

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