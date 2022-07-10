Стрежевой, Томская область, , 08:59 — REGNUM В городе Стрежевой Томской области возбуждено уголовное дело по факту падения из окна на третьем этаже четырёхлетней девочки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Окно МВД

В полицию обратилась медицинский работник. По предварительным данным, с ребёнком в момент падения находилась 39-летняя сожительница дедушка девочки. Занимаясь домашними делами женщина решила поговорить с подругой в подъезде, оставив ребёнка одну в квартире с открытым настежь окном.

«В период отсутствия подозреваемой заигравшись, девочка вышла в окно и упала на землю, получив множественные травмы. Ребёнка обнаружил проходящий мимо мужчина, который вызвал медработников и полицию, после чего забежал в подъезд, где встретил подозреваемую и сообщил ей о случившимся», — отметили в ведомстве.

Дело возбуждено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».