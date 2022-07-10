Новосибирск, 10 июля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Карасукском районе Новосибирской области сегодня, 10 июля, и завтра, 11 июля, сохранится высокая пожароопасность (четвёртого класса). Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Погода

Кроме того, до 15:00 (время местное) 11 июля 2022 на территории Новосибирска объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.

Согласно прогнозу, в городе во второй половине дня 10 июля ожидается без осадков. Будет дуть северо-восточный ветер — 3-8 м/с. Температура воздуха составит +28…+30 °C.