Вашингтон, 10 июля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Администрация президента США Джозефа Байдена рассматривает возможность введения новых ограничений на поставки оборудования для производства микросхем в Китай. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

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По данным издания, новые санкции прорабатываются в министерстве торговли США. В частности, обсуждается возможность запрета поставок оборудования передовым китайским компаниям, производящим микросхемы по 14-нанометровому и более точным технологическим процессам.

Предполагается, что эти меры помогут затормозить развитие крупнейшего китайского производителя чипов — Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC). В компании объявили о начале производства чипов по 14-нм техпроцессу в конце 2019 года.

В 2020 году компания SMIC была добавлена в «чёрный список» министерства торговли США из-за предполагаемых связей с вооружёнными силами Китая. Тогда компания лишилась возможности импорта из США некоторого оборудования для производства чипов.