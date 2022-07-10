Никосия, , 08:48 — REGNUM После того, как власти Кипра присоединились антироссийским санкциям Запада, поток туристов из России сократился, и из-за этого жители острова постепенно погружаются в тяжёлое экономическое положение. Об этом 10 июля пишет журнал L’Espresso.

Кипр Krzysztof Belczyński

Отмечается, что именно жители РФ готовы были тратить много денег во время своего пребывания на Кипре и вкладывать инвестиции в долгосрочные проекты.

Также автор публикации указал, что кипрский город Лимассол, в котором проживает русскоязычной общиной численностью 50 тыс. человек, является «памятником дружбы между маленьким островом и российским гигантом», так как в течение нескольких десятилетий Кипр развивал отношения с инвесторами и туристами из России.

«Но сейчас страна-член Европейского союза присоединилась к политике санкций против Москвы, и судьба общины и экономики, привыкшей полагаться на нее, теперь висит на волоске. «Как же мы будем без русских?», — вопрос, который гуляет по базарам», — говорится в статье.

Отметим, с 28 февраля 2022 года прямое авиасообщение между Россией и Кипром было прекращено и, хотя российским туристам разрешено посещать остров, они могут седлать это только с пересадкой.