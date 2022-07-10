Иркутск, 10 июля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В Иркутской области заявки на отсрочку от армии для 62 специалистов в сфере информационных технологий подали ИТ-компании региона. Часть из них одобрена, сообщает 10 июля пресс-служба областного правительства. Итоговое решение принимает призывная комиссия.

Правительство Иркутской области IT-специалисты

«Мера поддержки в виде отсрочки от армии сегодня актуальна. Это стимул для молодых специалистов трудоустроиться в ИТ-компании сразу после получения диплома. В Иркутской области ИТ-специалистов готовят несколько вузов. Важно, чтобы молодые люди, получив необходимые знания, сразу имели возможность применить их на практике, закрепить, начать реализовывать свои идеи, разрабатывать новые программные продукты, внося свой вклад в развитие отечественных технологий в ИТ-сфере», — пояснил министр цифрового развития и связи Иркутской области Игорь Рыморенко.

По его словам, помимо федеральных мер поддержки ИТ-сферы в Иркутской области действуют региональные. Это льготные налоговые ставки, возможность получения в аренду земельного участка с целью реализации инвестиционного проекта по строительству центра обработки данных.

Как сообщало ИА REGNUM, в целях исполнения Указа Президента России Владимира Путина «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации» Правительство РФ утвердило правила предоставления отсрочки от службы в армии для специалистов отечественных ИТ-компаний.

В перечень вузовских специальностей и направлений подготовки, которые позволяют претендовать на отсрочку, вошли: математика, прикладная информатика, картография и геоинформатика, радиотехника, электроника и наноэлектроника, робототехника, авиастроение, кораблестроение и другие — всего более 60 направлений.

Речь идёт о молодых людях до 27 лет, которые имеют высшее образование и работают в IT-организациях не менее 11 месяцев. Если трудовой договор с ИТ-специалистом заключен в течение года после окончания вуза, продолжительность работы неважна.