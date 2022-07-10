Кемерово, 10 июля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 10 июля, на лечении находятся 498 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 30 новых носителей коронавируса. За это же время 41 человек выписан с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 166 609 случаев заражения коронавирусом, 163 634 человека выздоровели, 2477 пациентов скончались.