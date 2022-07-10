За сутки после заражения коронавирусом выздоровел 41 кузбассовец
Кемерово, 10 июля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 10 июля, на лечении находятся 498 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
За прошедшие сутки было выявлено 30 новых носителей коронавируса. За это же время 41 человек выписан с выздоровлением.
Всего в регионе зарегистрировано 166 609 случаев заражения коронавирусом, 163 634 человека выздоровели, 2477 пациентов скончались.