Оттава, , 08:41 — REGNUM Канада всё же передаст Германии отремонтированную турбину для «Северного потока». Об этом передает Bloomberg со ссылкой на министра природных ресурсов страны Джонатана Уилкинсона.

Северный поток Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ранее в Siemens заявляли, что не могут вернуть турбину из-за санкций против РФ. Теперь власти Канады выдали временное спецразрешение, частично снимающее ограничения против российской нефтегазовой отрасли.

Власти страны пошли на это «вопреки возражениям правительства Украины» и «многочисленной украинской диаспоры» в Канаде, отмечается в сообщении.