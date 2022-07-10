Оттава, 10 июля, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Канада всё же передаст Германии отремонтированную турбину для «Северного потока». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра природных ресурсов страны Джонатана Уилкинсона.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

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Ранее в Siemens заявляли, что не могут вернуть турбину из-за санкций против РФ. Теперь власти Канады выдали временное спецразрешение, частично снимающее ограничения против российской нефтегазовой отрасли.

Власти страны пошли на это «вопреки возражениям правительства Украины» и «многочисленной украинской диаспоры» в Канаде, отмечается в сообщении.