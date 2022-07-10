Новосибирск, 10 июля, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В Новосибирске стартует очередной этап испытаний тепловых сетей по зоне ТЭЦ-2. Об этом сообщила Сибирская генерирующая компания (СГК).

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«Испытания пройдут с 11 по 15 июля включительно, — уточнили в СГК. — На это время в контуре проведения опрессовки будет отключена горячая вода. Управляющие организации проинформированы».

Под отключение горячей воды попадают улицы Фабричная, Кубановская, Владимировская, Прибрежная, Колыванская, Серебренниковская, Сибревкома, Каинская, Кривощековская, Инская, Якушева, Садовая; Сакко и Ванцетти, Бориса Богаткова, Восход, Гурьевская, Добролюбова, Никитина, Грибоедова; Нижегородская, Декабристов, III Интернационала, 9 Ноября, Обская, Большевистская, проезд Виктора Ващука.