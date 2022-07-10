Барнаул, 10 июля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. С начала сезона активности клещей (3 апреля 2022 года) в поликлиники Алтайского края с жалобами на присасывание клещей обратились 8006 человек, из них 2231 — это дети в возрасте до 14 лет: сообщает территориальное управление госстатистики.

Клещ

Из общего числа пострадавших 2804 человека, в том числе 475 детей — жители г. Барнаула.

С начала эпидсезона зарегистрировано 294 случая заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 49 детей в возрасте до 14 лет, а также 14 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, том числе, у троих детей. Зарегистрированы пять комиссионно подтвержденных случаев заболевания клещевым энцефалитом.

На сегодняшний день в стационарах края находятся 8 больных с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, из них один человек с тяжелой формой заболевания.

При исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, в 8,4% случаев обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 20,4% клещей — наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей проведено профилактическое лечение, заболевших клещевыми инфекциями среди них нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня 2022 года сообщалось, что на стационарном лечении с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом находятся восемь взрослых жителя края.

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