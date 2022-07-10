Донецк, , 08:38 — REGNUM Украинские боевики выпустили по Донецку еще 7 снарядов. Об этом 10 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:25 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 7 снарядов калибра 155 мм».

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