Донецк, , 08:36 — REGNUM ВСУ снова обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом 10 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:10 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку 5 «натовских» снарядов.

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