Кемерово, , 08:33 — REGNUM В заброшенном карьере шахты в Прокопьевском районе Кемеровской области обнаружено тело 42-летнего мужчины с рубленными ранами. В убийстве подозревают двух школьников. Об этом сообщает сайт NGS42. RU со ссылкой на источник в экстренных службах района.

Подросток 40.мвд.рф

«Задержаны по подозрению в преступлении местные школьники, учащиеся в девятом классе, — уточняет СМИ. — Они уже привлекались к ответственности, в том числе за нанесение побоев, один из школьников якобы состоит на учете в психбольнице».

Отмечается, что тело обнаружила во время прогулки местная жительница.