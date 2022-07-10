Москва, , 08:29 — REGNUM Роскосмос проведёт следующий запуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Протон-М» осенью 2022 года. Об этом рассказал генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко РИА Новости.

Глава предприятия, на котором производятся эти ракеты, рассказал, что запуск будет производиться на коммерческой основе в интересах иностранного заказчика. Он добавил, что ракета уже доставлена на технический комплекс космодрома Байконур.

Ракеты семейства «Протон» разработаны в 1960-х годах. В ближайшие годы в России планируется переход на новые тяжёлые носители семейства «Ангара».

В июле 2022 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация планирует использовать все готовые ракеты «Протон». Всего в России осталось 14 таких ракет на стадии производства или уже в полностью готовом виде.

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