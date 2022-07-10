Иркутск, , 08:26 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 10 июля известило о серьёзном ДТП с участием мотоциклиста в Иркутске. Как выяснили Госавтоинспекторы, накануне 67-летняя женщина, управляя автомобилем Haval Jolion, осуществляла выезд с улицы Ольховая на улицу Сергеева и допустила столкновение с мотоциклистом. В результате дорожно-транспортного происшествия 20-летние водитель и пассажир мототранспорта с различными травмами доставлены в медицинское учреждение, водитель иномарки травм не получила.

ДТП с мотоциулистом в Иркутске МВД

В настоящий момент по данному факту полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 июня по 3 июля в Иркутске случилось 51 дорожно-транспортное происшествие.

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