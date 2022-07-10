Луганск, 10 июля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. В ночь на 10 июля ВСУ обстреляли Алчевск ракетами, выпущенными из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 10 июля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Система залпового огня HIMARS

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01:10 с направления н. п. Артемовск (Бахмут) по н. п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (4 ракеты)», — отмечается в сообщении.

9 июля ВСУ обстреляли город Алчевск ракетами из системы HIMARS. Обстрел произошел в 12:40 по местному времени со стороны н. п. Артемовск. Была применена одна ракета системы HIMARS.