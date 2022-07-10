Лондон, , 08:17 — REGNUM Миллионы людей в Великобритании могут оказаться за чертой бедности после повышения цен на электроэнергию для домохозяйств в стране. Об этом 9 июля сообщает The Daily Mail, ссылаясь на прогнозы консалтинговой компании Cornwall Insight.

Томас Бенджамин Кеннингтон. Щепотка бедности. 1891

Аналитики Cornwall Insight указывают, что установленный британским энергорегулятором Ofgem ценовой порог на газ и электроэнергию для домохозяйств повысится с сегодняшних 1971 фунтов стерлингов (145 тыс. рублей) до 3245 фунтов стерлингов (около 240 тыс. рублей) предстоящей осенью, а затем до 3364 фунтов стерлингов (около 250 тыс. рублей) в январе нового, 2023 года.

Эксперты предупреждают, что такое резкое повышение цен отбросит в нищету миллионы людей в стране. Чтобы пережить предстоящую зиму, которую аналитики называют «катастрофической», имея в виду цены на энергоносители, британским семьям потребуется больше помощи от государства.

Отмечается, что британские домохозяйства уже столкнулись с повышением стоимости жизни в связи с резким ростом цен на топливо и продукты питания. Согласно прогнозам, инфляция, уровень которой в мае текущего года составлял 9,1%, к концу года вырастет до 11%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как пояснил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов, рост глобальной бедности, о котором сообщила Программа развития ООН, — это не только последствия инфляции, а прежде всего результат торговых войн и санкций.

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