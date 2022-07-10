В Великобритании аналитики предрекли появление миллионов нищих
Лондон, 10 июля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Миллионы людей в Великобритании могут оказаться за чертой бедности после повышения цен на электроэнергию для домохозяйств в стране. Об этом 9 июля сообщает The Daily Mail, ссылаясь на прогнозы консалтинговой компании Cornwall Insight.
Аналитики Cornwall Insight указывают, что установленный британским энергорегулятором Ofgem ценовой порог на газ и электроэнергию для домохозяйств повысится с сегодняшних 1971 фунта стерлингов (145 тыс. рублей) до 3245 фунтов стерлингов (около 240 тыс. рублей) предстоящей осенью, а затем до 3364 фунтов стерлингов (около 250 тыс. рублей) в январе нового, 2023 года.
Эксперты предупреждают, что такое резкое повышение цен отбросит в нищету миллионы людей в стране. Чтобы пережить предстоящую зиму, которую аналитики называют «катастрофической», имея в виду цены на энергоносители, британским семьям потребуется больше помощи от государства.
Отмечается, что британские домохозяйства уже столкнулись с повышением стоимости жизни в связи с резким ростом цен на топливо и продукты питания. Согласно прогнозам, инфляция, уровень которой в мае текущего года составлял 9,1%, к концу года вырастет до 11%.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как пояснил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов, рост глобальной бедности, о котором сообщила Программа развития ООН, — это не только последствия инфляции, а прежде всего результат торговых войн и санкций.