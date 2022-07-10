Кемерово, 10 июля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. В Кемеровской области жертвами интернет-преступников стали уже 987 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенник

Только за последнюю неделю мошенники обманули 29 кузбассовцев.

Общий ущерб составил 177 млн 200 тыс. рублей, за последнюю неделю — 2 млн 998 тыс. рублей.