Кузбассовцы отдали интернет-преступникам более 177 млн рублей
Кемерово, 10 июля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. В Кемеровской области жертвами интернет-преступников стали уже 987 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.
Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР
Мошенник
Только за последнюю неделю мошенники обманули 29 кузбассовцев.
Общий ущерб составил 177 млн 200 тыс. рублей, за последнюю неделю — 2 млн 998 тыс. рублей.