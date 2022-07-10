Вашингтон, , 08:15 — REGNUM Предстоящий визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию необходим из-за того, что прямое взаимодействие Вашингтона с арабской страной нужно для противостояния России, победы над Китаем в конкурентной борьбе и стабилизации на Ближнем востоке. Об этом американский лидер написал 9 июля в своей статье для газеты Washington Post.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил Байден, в данный момент Вашингтон работает с властями Саудовской Аравии над увеличением поставок нефти на мировой рынок для снижения цен на неё.

«Моя работа как президента заключается в том, чтобы сохранять нашу страну сильной и безопасной. Нам необходимо противостоять российской агрессии, занять наилучшую позицию для победы в конкуренции с Китаем, работать над большей стабильностью в важном регионе мира», — написал в своей статье он.

Также американский президент указал, что для достижения этих целей США необходимо вести взаимодействие со странами, которые могут повлиять на эту работу и одной из которых является Саудовская Аравия.

Кроме того, Байден уточнил, что целью его встречи с саудовскими лидерами, запланированной на 15 июля, являются укрепление и развитие «стратегического партнёрства», которое базируется на общих интересах и ответственности с сохранением приверженности фундаментальным американским ценностям.

Отметим, в ходе своего визита в Саудовскую Аравию Байден в том числе встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом, которого Соединённые Штаты подозревают в том, что он причастен к убийству оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.