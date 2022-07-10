Барнаул, 10 июля, 2022, 08:11 — ИА Регнум. В Алейске и Алейском районе Алтайского края живут 730 многодетных семей, 274 из них благодаря нацпроекту «Демография» получают ежемесячные выплаты по федеральному проекту «Финансовая поддержка семей с детьми».

Анна Алябьева ИА REGNUM Дети веселились

В числе получателей поддержки Анна и Константин Малышковы из Алейска. До декретного отпуска женщина работала продавцом, ее супруг — пожарный. Родители воспитывают троих детей: Ксении — 9 лет, Виктории - 7 лет, Егору - 8 месяцев.

«Много детей — это счастье, умноженное в разы. Теплота и нежность, которые вкладываешь в детей, возвращаются многократно. И наши детки — лучшее тому подтверждение. Рождение детей - это фундамент новой жизни, новых семей, нового счастья», - уверена Анна Малышкова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, благодаря реализации национального проекта «Демография» 17 565 семей получают ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением первенца. Как сообщает региональное министерство соцзащиты, с 1 июня 2022 года молодые родители получают по 12 676 рублей.

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