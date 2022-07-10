Рубцовск, Алтайский край, , 08:00 — REGNUM ГУ МВД РФ по Алтайскому краю известило о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Рубцовска 2002 года рождения, который с декабря 2021 года по апрель 2022 года, в мобильном приложении создавал заведомо несуществующий сайт по перевозке пассажиров из различных городов России.

Мошенничество (сс) sajinka2

После бронирования пользователем мнимой поездки подозреваемый начинал переписку в мобильном приложении от лица водителя поездки, в ходе которой для оплаты предоставлял ссылку. Сумма списания по которой совпадала с суммой поездки. Пользователи не догадываясь о преступных намерениях подозреваемого, переходили по ссылке, где вводили полный номер банковской карты, период действия карты и трехзначный CVV код с обратной стороны карты (код безопасности).

Однако подтверждая оплату поездки происходили неправомерные списания на различные суммы до 20 000 рублей. Таким образом, подозреваемый, действуя убедительно, получил доступ к банковским счетам и смог похитить денежные средства 11 граждан с разных регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье с декабря 2020 года по май 2021 года молодой человек регистрировал данные своих знакомых на сайтах микрофинансовых организаций для получения займов, а им сообщал, что они проходят регистрацию в букмекерской конторе.

После того, как кредиты поступали на банковские счета потерпевших, фигурант сообщал потерпевшим, что это выигрыш и предлагал его разделить. При этом обманом он забирал себе большую часть заемных средств.

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