Шри-Джаяварденепура-Котте, , 07:55 — REGNUM Министр сельского хозяйства Шри-Ланки, который одновременно является главой министерства сохранения дикой природы и лесных ресурсов страны, Махинда Амаравира объявил о своём уходе с обеих занимаемых им постов. Об этом сообщил 10 июля новостной портал Adaderana.

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Амаравира уточнил, что прекратить исполнять свои обязанности главы минсельхоза сразу же после приёма груза удобрений из Индии Груз объёмом 40 тыс. тонн, был доставлен в Шри-Ланку накануне, его распределение начнётся 10 июля.

Отмечается, что решение об уходе в отставку Амаравира принял после объявления президента Шри-Ланки Готабхая Раджапакса об оставлении им поста главы островного государства 13 июля, на фоне массовых протестов в стране.

Амаравира стал четвёртым членом правительства Шри-Ланки, который объявил об уходе с должности. До него такое заявление сделали министр туризма Харин Фернандо, глава минтруда Мануша Нанаяккара, средств массовой информации, транспорта и магистралей Шри-Ланки Бандула Гунавардана.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что начальник штаба обороны Шри-Ланки генерал Шавендра Силва обратился к протестующим с призывом помочь военным поддержать мир и спокойствие в стране.

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