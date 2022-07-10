Глава двух ведомств Шри-Ланки принял решение об увольнении
Шри-Джаяварденепура-Котте, 10 июля, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства Шри-Ланки, который одновременно является главой министерства сохранения дикой природы и лесных ресурсов страны, Махинда Амаравира объявил о своём уходе с обоих занимаемых им постов. Об этом сообщил 10 июля новостной портал Adaderana.
Амаравира уточнил, что прекратит исполнять свои обязанности главы минсельхоза сразу же после приёма груза удобрений из Индии. Груз объёмом 40 тыс. тонн был доставлен в Шри-Ланку накануне, его распределение начнётся 10 июля.
Отмечается, что решение об уходе в отставку Амаравира принял после объявления президента Шри-Ланки Готабхая Раджапаксы об оставлении им поста главы островного государства 13 июля на фоне массовых протестов в стране.
Амаравира стал четвёртым членом правительства Шри-Ланки, который объявил об уходе с должности. До него такое заявление сделали министр туризма Харин Фернандо, глава минтруда Мануша Нанаяккара, средств массовой информации, транспорта и магистралей Шри-Ланки Бандула Гунавардана.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что начальник штаба обороны Шри-Ланки генерал Шавендра Силва обратился к протестующим с призывом помочь военным поддержать мир и спокойствие в стране.