Мариуполь, ДНР, 10 июля, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Ремонтом кровли и другими работами по фасаду здания Мариупольского драматического театра занимаются специалисты из Санкт-Петербурга. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности гендиректора театра Илья Солонин агентству ТАСС.

Mapymille Театр

Солонин сообщил, что здание театра на сегодняшний день находится в удовлетворительном состоянии. Перед началом работы потребуются ремонт кровли, замена стеклопакетов и косметические работы по фасаду.

«Данными вопросами заняты специалисты из Санкт-Петербурга», — отметил руководитель театра.

Он добавил, что актёрский состав театра начал собираться в Мариуполе. Также ведётся набор технического персонала.

Руководство Мариупольского драматического театра рассчитывает открыть новый сезон 10 сентября. Планируется, что первой постановкой сезона станет один из спектаклей по пьесам Антона Чехова.

Мариуполь и Санкт-Петербург стали городами-побратимами 1 июня 2022 года. Петербургские специалисты помогают восстанавливать школы, детские сады и другие объекты в Мариуполе.