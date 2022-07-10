Барнаул, , 07:51 — REGNUM ГУ МВД РФ по Алтайскому краю 10 июля сообщила подробности инцидента, в результате которого накануне вечером полностью сгорели надворная постройка и крыша частного дома в селе Красный Яр Алейского района.

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По предварительным данным, когда местный житель не обнаружил дома свою сожительницу, то отправился на ее поиски к своему соседу. Но там ему никто не открыл двери. В результате он поджег рубероид, которым была обшита веранда дома и пошел спокойно спать.

Сотрудники полиции по горячим следам установили поджигателя. Свою вину он отрицать не стал и признался в содеянном. При этом на момент совершения противоправного деяния мужчина достоверно не знал: находится ли в доме люди. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров, а общий ущерб более 500 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.2 ст.167 УК РФ («Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае на днях завершили расследование уголовного дела о двойном убийстве и поджоге дома. По делу проведено свыше десяти экспертиз. Объём уголовного дела составил шесть томов.

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