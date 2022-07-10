Иркутск, 10 июля, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Власти Иркутской области известили о завершении посевной кампании в регионе. Как сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на слова министра сельского хозяйства Иркутской области Ильи Сумарокова, планы посевной кампании аграрии выполнили на 100%.

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Так, в июле полностью досеяны однолетние травы, сев зерновых и зернобобовых культуры традиционно завершен в июне. Министр отметил, что посевная кампания прошла в штатном режиме, погодные условия позволили выполнить все работы в оптимальные агротехнологические сроки. Общая посевная площадь в хозяйствах всех категорий составила 707,2 тыс. га или 101,7% к уровню 2021 года и 100,3% от плана.

В текущем году яровой сев сельскохозяйственных культур выполнен на 100,1%, при этом на 3% к уровню 2021 года или больше на 16,2 тыс. га и составил 621,6 тыс. га.

В текущем году продолжает сохраняться тенденция изменения структуры посевной площади в области. На 4% в текущем году в структуре посевной площади больше занимает посевная площадь под масличными культурами. Она составила 12%, в 2021 году — 8%.

Посевная площадь под масличными культурами увеличена на 53% и составила 87,3 тыс. га. Второй год подряд аграрии высевают на полях лен масличный, в текущем году его площадь составила 7,8 тыс. га или больше прошлогодней на 6,9 тыс. га. Данная культура, как и рапс экспортная и маржинальная. Рапс посеян на площади 78,7 тыс. га, что больше на 23,4 тыс. га, чем в 2021 году.

Сельскохозяйственные организации и фермеры увеличили посевные площади под картофелем на 22%, а под овощами на 9%, тем самым выполнена задача, поставленная Минсельхозом России. В текущем году планируется увеличение производства товарной продукции для обеспечения населения овощами и картофелем.

«Уровень готовности техники к нынешней посевной 91—96 процентов, все районы оснащены необходимым сельскохозяйственными машинами и техникой. Не было никаких проблем с горючим и запасными частями. Для повышения урожайности аграрии используют в большей части элитные и кондиционными по всем показателям семена сельскохозяйственных культур. Господдержка на элитное семеноводство в этом году составит 61,5 млн рублей», — сказал Илья Сумароков.

Как сообщало ИА REGNUM, редварительные итоги сельскохозяйственной микропереписи 2021 года подтвердили тенденцию перераспределения сельхозугодий и в том числе посевных площадей в пользу фермеров, при сокращении доли сельхозорганизаций.

В сравнении с 2016 годом, когда проводилась Всероссийская сельскохозяйственная перепись, этот главный аграрный ресурс у сельхозорганизаций сократился на 15%, а у фермеров и сельских предпринимателей увеличился на треть. Средний крестьянский «надел» вырос в 1,4 раза (271 гектар против 193 в 2016г.), зерновой клин — в 1,3 раза.

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