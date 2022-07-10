Шри-Джаяварденепура-Котте, , 07:37 — REGNUM Жителей Шри-Ланки призвал помочь военным вернуть спокойствие и мир в стране начальник штаба обороны островного государства генерал Шавендра Силва. Об этом сообщил 10 июля портал News First.

Флаг Шри-Ланки

Силва сделал заявление для прессы совместно с командующими трёх видов войск Шри-Ланки. Генерал указал, что для поддержания мира в стране крайне необходима общественная поддержка.

Напомним, акции протеста на Шри-Ланке начались в апреле текущего года в связи с резким ухудшением социально-экономической ситуации в стране. В островном государстве наблюдается серьёзный дефицит топлива, валюты, продуктов питания. Эксперты называют кризис в Шри-Лаке худшим в современной истории.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительства стран Персидского залива призвали своих подданных как можно скорее покинуть Шри-Ланку, а планировавшим поездку в это островное государство рекомендовали воздержаться от неё.

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