Москва, , 07:35 — REGNUM Западные лидеры, обещающие поддерживать Украину, гонятся за внешним эффектом и не оценивают свои возможности, заявил сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

Алексей Пушков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Давая обещания Украине поддерживать ее «столько, сколько потребуется», западные лидеры, возможно, делают это в погоне за внешним эффектом, не вполне трезво оценивая, сколько в действительности они способны оказывать такую поддержку и нести бремя собственных санкций в ущерб интересам и нуждам своих стран.

Еще совсем недавно Борис Джонсон хвастливо говорил о «конце вечеринки для российских углеводородов». Но это не более, чем предположение, а вот для самого Джонсона политическая вечеринка и впрямь завершилась. Полагаю, в одиночестве он не останется», — написал Пушков в своем Telegram-канале.