Иркутск, , 07:31 — REGNUM На утро 10 июля в Иркутской области действовало два лесных пожара на площади 6 га, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Пожары в Приангарье МВД

Полностью локализовано четыре очага на площади 343 га. В тушении участвовало 313 человек и 16 единиц наземной техники. В авиамониторинге — один Ан-2 и четыре легкомоторных самолёта. Вертолёт Ми-8 — в передислокации десантников.

На территории северных и вернеленских районов области до 15 июля действует особый противопожарный режим в лесах. Начиная с III класса пожарной опасности и выше, посещение лесных массивов гражданами запрещено. За нарушение грозит ответственность вплоть до уголовной.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 9 июля в Иркутской области действовало два лесных пожара на площади 10 га.

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