Челябинск, 10 июля, 2022, 07:28 — ИА Регнум. В Челябинске задержан вандал, осквернивший мемориал воинам-интернационалистам в Ленинском районе, сообщила «Южноуральская панорама».

Cdnvideo.ru Краска

Местный житель нанес краской надписи на боевую машину десанта (БМД), которая является частью мемориального комплекса.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Задержанному грозит арест на срок до трех месяцев, решается вопрос о мере пресечения.