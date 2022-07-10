Москва, , 07:26 — REGNUM Продажи новых автомобилей экологического стандарта «Евро-2» в России возобновились в июне 2022 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «Электронный паспорт».

Lada Granta на конвейере АвтоВАЗа Valera N. Trubin

В первый месяц лета жители России приобрели 257 новых авто стандарта «Евро-2». Все проданные модели относятся к семейству Lada Granta.

Продажи новых автомобилей экологического стандарта «Евро-2» в России начали снижаться в 2008 году, когда стали поэтапно вводиться в силу более жёсткие стандарты. Экологические требования были снижены в мае 2022 года, когда правительство разрешило автопроизводителям отказаться от ряда иностранных комплектующих для снижения зависимости от импорта.

Первой моделью в упрощённой комплектации на российском рынке стала Lada Granta Classic 2022. Производство этих авто было запущено 8 июня. Одними из следующих моделей с минимальным количеством иностранных комплектующих должны стать внедорожники LADA Niva Legend и Travel.

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