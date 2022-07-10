Иркутск, , 07:21 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области улучшается: по состоянию на 10 июля 2022 года число жертв COVID-19 составляет 8694 человека (0 за сутки).

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 296 578 (+55 за сутки), столько же было выявлено накануне.

Госпитализированы 251 (+19 за последние сутки). В то же время выздоровели 292 433 пациента (+48 за сутки).

Ещё 707 пациентаов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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