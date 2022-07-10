Анкоридж, США, , 07:14 — REGNUM Политику действующего президента США Джозефа Байдена в очередной раз подверг критике экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Своё мнение политик высказал во время выступления перед сторонниками в городе Анкоридже в штате Аляска. Трансляцию митинга вёл ряд телекомпаний США.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал Трамп, действующая администрация Белого дома привела страну к упадку и кризису. Экс-президент США обратил внимание на резкий рост цен на топливо и потерю Соединёнными Штатами энергетической независимости, а также на ряд других проблем, и назвал США «слабеющей страной».

«Мы государство, которое позволило России опустошить Украину, убив тысячи людей. И ситуация лишь ухудшится, хотя этого могло бы не произойти, если бы выборы прошли иначе», — заявил Трамп.

По мнению бывшего американского лидера, в случае, если бы его переизбрали на президентских выборах в 2020 году, конфликта на Украине удалось бы благополучно избежать.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Трамп заявил, что американская нация находится в упадке, какого не было никогда в истории, а страну унизили перед всем миром.

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