Литва, 3 января, 2011, 19:18 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Литвы Аудронис Ажубалис прокомментировал ситуацию вокруг закрытия офиса ОБСЕ в Минске, его мнение процитировали влиятельные американские газеты Washington Post и The New York Times. Официальное сообщение об этом распространил 3 января МИД Литвы.

С 1 января к Литве переходит председательство в ОБСЕ. Накануне Нового года , 31 января, власти Белоруссии официально проинформировали международную общественность о закрытии минского офиса ОБСЕ. "Его миссия еще не завершена. ОБСЕ должна продолжить свою важную работу в Белоруссии ", - цитирует заявление главы МИД Литвы 2 января Washington Post. В свою очередь, The New York Times сообщила, что министр Ажубалис "глубоко разочарован" решением властей Белоруссии не продлевать мандат офиса ОБСЕ в Минске, срок действия которого истек 31 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ОБСЕ дало негативную оценку президентской кампании в Белоруссии. Опубликованное 20 декабря заключение миссии международных наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ( БДИПЧ ОБСЕ) и Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ гласило, что президентские выборы в Белоруссии не соответствовали стандартам ОБСЕ. Данное решение явилось основанием для международной изоляции официального Минска, усиления репрессий в отношении нелояльных к Александру Лукашенко граждан и оппозиционных организаций, введения международных санкций.

31 декабря МИД Белоруссии распространил сообщение о закрытии офиса ОБСЕ в Минске.