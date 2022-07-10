Гавана, 10 июля, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Сильный пожар произошёл на территории одной из крупнейших электростанции на Кубе в субботу, 9 июля, сообщает газета Granma.

Umsgroup.ru ТЭС

Инцидент произошёл на ТЭС «Лидио Рамон Перес», расположенной в муниципалитете Фелтон провинции Ольгин на востоке страны.

По информации издания, один из блоков станции готовился к запуску после ремонта. Во время технических работ возник пожар, в результате которого блок оказался повреждён. Пострадавших в результате инцидента нет.

По факту произошедшего начато расследование, ведётся оценка нанесённого ущерба и сроков восстановления полноценной работы станции.