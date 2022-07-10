Лондон, , 07:12 — REGNUM В Великобритании кандидаты на пост премьер-министра лидера Консервативной партии — министр финансов Надим Захави, министр транспорта Грант Шэппс, глава комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат и экс-глава внешнеполитического ведомства Джереми Хант — выступили за увеличение военных расходов.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Шэппса, он хочет довести объем финансирования обороны до 3% ВВП, увеличить число военных и увеличить производство вооружения. Учитывая события на Украине, нужно принять на вооружение больше истребителей и военных кораблей, отметил он. Хант также планирует направить не менее 3% от ВВП на оборонные нужды. Захави заявил, что рост расходов на оборону важен. Аналогично на эту тему высказался Тугендхат.

Борис Джонсон ушёл в отставку с поста главы Консервативной партии Великобритании 7 июля.