Тобольск, Тюменская область, 10 июля, 2022, 07:10 — ИА Регнум. В Тобольске Тюменской области местная жительница подозревается в краже денег. Об этом сообщает областное УМВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Пострадавшими стали её знакомые. Она похитила из шкафа сумку с денежными средствами. Размер ущерба составил 18 тыс. рублей.

Часть похищенного гражданка потратила на покупку алкоголя. Ещё часть оказалась потеряна, так как воровка была сильно пьяна. Теперь по факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело.